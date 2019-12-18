BAŞKAN Sengel Safranbolu'da Efes Selçuk'u anlattı

Safranbolu'nun UNESCO'ya girişinin 25. Yılı nedeniyle Safranbolu Belediyesi'nin davetlisi olarak kente giden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Safranbolu'yu 42 yıl sonra CHP iktidarı ile tanıştıran belediye başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret ederek; Efes Selçuk'un simgesi Artemis Heykelini takdim etti. Safranbolu'da düzenlenen "UNESCO'da Çeyrek Asır Safranbolu" etkinliğine konuşmacı olarak katılan ve konuşmasında 2015 yılında dört bileşenle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil olan Efes Selçuk'u anlatan Başkan Sengel; "Bize düşen UNESCO etiketinin gereği olarak hem kültürel mirasa halkı dahil etmek, hem de halkın bu mirası tanımasını, korumasını sağlamaktır" dedi.

"DÜNYA EFES'İ UNESCO'DAN ÖNCE DE TANIYORDU"

Efes Selçuk'un kesintisiz 8600 yıllık bir tarihi olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; "UNESCO'dan önce de Efes Selçuk'un dünyada tanınırlığı oldukça yüksekti. Efes Selçuk; Kybele'den Amazon'a, Artemis'ten Meryem Ana'ya kadar bir kadın kentidir. Bizler; bunun gururunu yaşıyoruz" dedi.

"UNESCO'DA ÇEYREK ASIR"

Karabük'ün tarihi evleriyle dünyaca ünlü ilçesi Safranbolu'nun UNESCO'ya girişinin 25.Yılında düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Başkan Sengel; "UNESCO,halkın listeye dahil olan değerlerine sahip çıkabilecek pozisyonda olmasını istiyor. " Korunmuş olan yerleri halktan uzaklaştırma.Halkla bu yerleri bütünleştir" diyor.Halkı bu tarihe sahip çıkmaya yönlendirmek çok da kolay bir şey değil; bu noktada hep bir dirençle karşılaşıyorsunuz. Bu nedenle halka koruma bilinci aşılamamız gerekiyor. Bunu öğretelim ki; tarihi sütunların üzerine "Ali Ayşe'yi seviyor yazılmasın" diye konuştu.

EFES SELÇUK'U ANLATTI

UNESCO'ya giriş sürecinden önce Efes Alan Yönetimi Planı'nın oluşturulduğu ve yeni düzenlenecek plan döneminde Efes Selçuk kültür rotasının da bu plana dahil edilmesinin büyük önem taşıdığını aktaran Başkan Sengel;"Siz tarihi tren garından çıkarsınız. Kentte yürürken tarihi su kemerleri sizi takip eder ve Saint John'a kadar sizi getirir. İlerisinde Ayasuluk Kalesi vardır. Bunların hepsi UNESCO Dünya Mirası'na giren yerler. Daha sonra Artemis Tapınağı, Çukuriçi Höyük, Meryem Ana ve Efes Antik Kenti'ni görürsünüz" dedi.

2020- 2025 Efes Alan Yönetimi Planı Revizyonu için düzenlenen toplantı hakkında bilgi veren Başkan Sengel; " Bu yerlerin her birine ulaşabileceğimiz kültür rotasını alan yönetimi planına dahil etmek istiyoruz. Çünkü bu kadar bileşenle alakalı belediye olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, odalar ve sivil toplum kuruluşlarına ulaşmamız gerekiyor. Öncesinde tüm paydaşlarla birlikte bir toplantı yaptık. Bu paydaşlardan oluşan bir danışma kurulumuz, bir de eşgüdüm ve denetleme kurulumuz var" dedi.

Konuşmasının ardından Safranbolu'nun tarihsel kimliğini ülkeye ve dünyaya tanıtma bağlamında önemli hizmetleri olan kentin eski belediye başkanlarından Avukat Kızıltan Ulukavak Başkan Sengel'e bir plaket verdi.