Başkan Sengel yılbaşı mesaisine başladı

İlk olarak belediye huzurevini ziyaret eden Başkan Sengel, huzurevi sakinleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Başkan Sengel'in sonraki durağı ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dilek ağacına hayallerini asan çocukların evleri oldu.

2020'ye sayılı günler kala yılbaşı coşkusu Efes Selçuk'u sardı. Başkan Sengel, bu coşkuyu ilk olarak Efes Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi sakinleriyle paylaştı. İlçe Kaymakamı Ekrem İnci ve Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener'in de katıldığı etkinlikte huzurevi sakinleri doyasıya eğlendiler. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Sengel, onlarla pasta keserek; yeni yıllarını kutladı. Başkan Sengel, daha sonra Efes Selçuklu çocukların dileklerini gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında dilek ağacına hayallerini yazan çocuklar Başkan Sengel'in sürprizi ile sevindiler. Başkan Sengel, akşam saatlerinde çocukların kapısını çalarak onlara Noel Baba ile birlikte hediye verdi.

EFES SELÇUK'A "KAR" GELİYOR

Efes Selçuk Belediyesi yeni yıl için farklı bir etkinliğe daha imza atıyor. "Efes Selçuk'a Kar Geliyor. Sıkı Giyinin" sloganıyla düzenlenecek etkinlik,28- 31 Aralık tarihlerinde Carpouza Cafe önünde gerçekleşecek. Suni kar gösterisinin yanı sıra, sosis balon, yüz boyama, kar atma, patlamış mısır, pamuk şeker, Noel Baba ile fotoğraf çekiminin tadına varacak olan çocuklar, aileleri ile birlikte yeni yılın gelişini kutlayacaklar. Düzenlenecek olan etkinlikler; çocuklar başta olmak üzere her yaştan Efes Selçuklu'ya yeni yıl coşkusunu yaşatacak.

Etkinlikler; 28- 30 Aralık tarihlerinde Carpouza Cafe önünde 18.00- 20.00 saatleri arasında, 31 Aralık günü ise 15.00 -19.00 saatleri arasında gerçekleşecek. 2019'un son gününde eğlenceli etkinliklerin tadını çıkaracak olan ilçe halkı, "Yeni Yıl Bandosu ve Gösterileri" ile 2020'yi karşılayacak.

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Çağdaş Türk Müziği Korosu, Antalya Çağdaş Türk Müziği Topluluğu ile Armoni Müzik Topluluğu'nu çalıştıran koro şefi ve müzik direktörü Arzu Singer Dede yönetiminde, Antalya Çağdaş Türk Müziği Topluluğu yılın son konserini Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda "Mest Eden Şarkılar"adlı konserle gerçekleştirdi. Seslendirilen eserlere müzik severler de eşlik ederken, keyifli anlar yaşandı ve konser büyük beğeni topladı. Azerbaycanlı Sanatçı Sevil Çakar'ın "Nazende Sevgilim" şarkısını seslendirdi ve bu muhteşem konsere renk kattı.

Koro yepyeni şarkı repertuarı ile Antalyalılara müzik ziyafeti sundu. Konsere Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, protokol üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Şef Arzu Singer Dede ve koro üyeleri dakikalarca alkışlandı. Konser sonunda Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu Koro şefi Arzu Singer Dede'yeteşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Kürşat Çavuşoğlu: " Derneğimizin koro şefi Arzu Dede hanımefendi yönetiminde,55 kişiden oluşan koro ve solistlerin profesyonel bir edayla en güzel şarkıları seslendirmeleri takdire şayandır. Bu unutulmaz gecede sahne alan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.