Başkan Şenlikoğlu, dört aylık görev sürecini değerlendirdi

Giresun
Belediye Başkan Aytekin Şenlikoğlu, dört aylık görev sürecini değerlendirdi.
Şenlikoğlu, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, ciddi sıkıntıları olan problemleri olan bir kurumsal yapı devraldıklarını söyledi.
Ekonomik ve kurumsal sorunları çözdüklerini, bu sürecin zaman aldığını ifade eden Şenlikoğlu, "Ciddi borç yüküyle karşı karşıyaydık. Kurumsal kimlikle alakalı sıkıntılarımız var. Bunların hepsini tek tek ele alarak gidiyoruz. Bu süreç 6 ay, bir yıl içerisinde tamamlanacak." dedi.
Giresun halkına verdikleri sözlerin arkasında olduklarını vurgulayan Şenlikoğlu, "Vatandaşa ne söz vermişsek biz onun arkasındayız. Kimse bizden 6 ayda, bir yılda şehri değiştirmemizi istemesin." diye konuştu.
Şenlikoğlu, projeler için de alt yapı çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"Projelerimizin alt yapı çalışmaları sürüyor. Şehrimizin ilk etapta öncelik diyebileceğimiz bir çok proje bu kapsam içerisinde. İlgili kurumlarla yazışmalarımız ve finansman kaynaklarının oluşturulması için çalışıyor."
Kentte Osman Ağa ve Haydar Aliyev parkları arasındaki bölgedeki binaların cephe giydirme konusunda proje hazırladıklarını ifade ederek, "Bu bölgede bulunan hane sahipleri ve esnafımızla oturup değerlendirmeler yapacağız. Şehrimizin en güzel görünümüne kavuşması için birlikte hareket edeceğiz ve iki meydan arasında tek tip cephe giydirme uygulayacağız." dedi.