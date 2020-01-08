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Başkan Şenlikoğlu, görme engelli öğrencileri ziyaret etti

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu "7-14 Ocak Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla görme engelli öğrencilerle bir araya geldi.

08.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:22Başkan Şenlikoğlu, görme engelli öğrencileri ziyaret etti
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu "7-14 Ocak Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla görme engelli öğrencilerle bir araya geldi.
Şehit İsa Yüksel İlkokulu görme engelliler sınıfını ziyaret eden Şenlikoğlu, öğrencilerle yakından ilgilenerek beyaz baston ve sesli kütüphane hediye etti. Okul Müdürü Harun Karabörk ve öğrenciler ise Şenlikoğlu'na çiçek takdim edip fotoğraf çektirdi.
Şenlikoğlu, burada yaptığı konuşmada, görme engellilerin neler hissettiğini kendilerinin de hissedip her zaman onlara destek vermeye gayret edeceklerini söyledi.
Sağlıklı her bireyin aynı zamanda bir engelli adayı olduğu gerçeğinden hareketle görme engelli vatandaşların hayata tutunmaları sağlanması gerektiğini vurgulayan Şenlikoğlu, şunları aktardı:
"Toplumsal yaşamın her alanında var olabilmeleri için tüm engeller kaldırılmalıdır. Engellilerin yaşadıkları sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi, toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılmalarını ve daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli alanlarda çalışmalar yapıyoruz."

Engelliler Haftası, Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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