Başkan Şenlikoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

Giresun
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu
, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda Şenlikoğlu, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.
Şenlikoğlu, burada yaptığı konuşmada, Giresun için muhtarlarla birlikte çalışacaklarını söyledi.
Kendisinin mahalleleri gezdiğini, sorunları yerinde tespit ettiğini vurgulayan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:
"Bu sıkıntıların aşılması adına planlamalar yapıyoruz. Arkadaşlarımız muhtarlık adına çalışmaların elektronik sistemde daha etkin ilerlemesi adına çalışmalar yapıyorlar. En kısa sürede bunları aktif hale getireceğiz. Giresun halkı, hem siz muhtarlara hem de bize, sevdamız olan şehrimize hizmet etme fırsatı verdi. Biz bu göreve hizmet için talip olduk. El ele verip gerekirse gecemizi gündüzümüze katarak bu şehri hak ettiği yere getireceğiz."Merkez
Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ali Şahin
ise muhtarlara verdiği destek ve Giresun'un gelişmesi adına gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ettiğini dile getirdi.