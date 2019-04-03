Başkan Şenlikoğlu Teşekkür Etti

Kaynak: AA

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, üçüncü kez kendisine destek oldukları için ilçe halkına teşekkür ettiklerini söyledi.Şenlikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Dereli halkının kendisine yüzde 53 oranında destek sağladığını belirtti.Vatandaşların kendisine sağladığı destekle belediye başkanı seçildiğini aktaran Şenlikoğlu, "Halkımızın ilgisi ve teveccühü ile üçüncü kez belediye başkanlığı görevine seçildim. İlçe halkı yine bize güçlü destek oldu. Bana oy veren ya da vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.Görev süresinde geride kalan 10 yıl içerisinde Dereli'ye önemli hizmetler kazandırdıklarını, hedeflerinin hizmet çıtasını daha da yukarılara taşımak olduğunu dile getiren Şenlikoğlu, şöyle konuştu:"10 yılda Dereli'ye çok önemli hizmetler sağladık. Halkımızın bizlere verdiği destekler onlara hizmet olarak geri döndü. Vatandaşlarımız yerel seçimde bizlere bir 5 yıl daha görev verdi, önemli sorumluluk yükledi. Aldığımız bu önemli görevin bilinciyle Dereli'de hizmet bayrağını daha da yukarıya taşıyacağız. İlçe halkı hizmetlerin en iyisine layık ve biz bunları yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız."