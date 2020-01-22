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Başkan Serdar Aksoy'dan pamuk üreticisine büyük destek

Göreve geldiği günden bugüne köylerinin ve üretici köylüsünün kalkınması yönünde birçok destekleyici proje üreten Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 22 Ocak(bugün) tarihinde imzaladığı yeni protokol ile pamuk üreticilerine destek oluyor.

22.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:18Başkan Serdar Aksoy'dan pamuk üreticisine büyük destek

Belediye Başkanı Serdar Aksoy, S.S. 107 No'lu Menemen Tariş Pamuk Tarım Satış Kooperatifi ve belediye bünyesinde kurmuş olduğu Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi ile imzaladığı protokol çerçevesinde, kooperatif ortaklarının ürettikleri kütlü pamuktan 2020 yılı içinde 4000 ton alarak pamuk üreticisine büyük destek sağlayacak.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, S.S. Menemen Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Atasoy ve S.S. 107 No'lu Menemen Tariş Pamuk Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı arasında imzalanan protokole göre; üreticilere destek olmak amacıyla Başkan Serdar Aksoy tarafından Menemen Belediyesi bünyesinde kurulan Menemen Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Kooperatifi ortakları tarafından üretimi yapılan 4000 ton pamuk satın alınarak S.S. 107 No'lu Menemen Tariş Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'ne teslim edilecek. Teslim edilen kütlü pamuklar burada çırçırlanarak ortaya çıkan mahlıç Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Kooperatifi'ne teslim edilecek, işlenen kütlünün çekirdeği ise işletme bedeli karşılığındaS.S. 107 No'lu Menemen Tariş Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'ne bırakılacak.

Başkan Serdar Aksoy: "Her zaman üretici köylümüzün yanındayız"

Protokolün imza toplantısında konuşan Başkan Serdar Aksoy, güçlü ve üreten bir Menemen hayal ettiğini vurgulayarak, "Üretici köylümüze desteğimiz her zaman devam edecek" dedi. Doğru bir politika ve kaynakların doğru kullanımı sayesinde tarımda yeniden eski günlere dönülebileceğine değinen Aksoy, Menemen'i bir tarım merkezi haline getirmek istediklerini açıkladı.

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Serdar Aksoy, Menemen, Güncel

Kaynak: Bültenler

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