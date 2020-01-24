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Başkan Şerifoğulları, akademisyenleri ağırladı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü akademik kadrosunu ağırladı.

24.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:15Başkan Şerifoğulları, akademisyenleri ağırladı

Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aksın, Prof. Dr. Orhan Kılıç, Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Prof. Dr. M. Beşir Aşan, Prof. Dr. Ömer Osman Umar, Prof. Dr. Aydın Çelik, Prof. Dr. Mehmet Çevik, Prof. Dr. Füsun Kara, Prof. Dr. Rahmi Doğanay, Prof. Dr. Yüksel Arslantaş, Doç. Dr. Sezgin Güçlüay, Doç. Dr. Yavuz Haykır, Dr. Öğr. Üyesi Cuma Ali Yılmaz, Arş. Gör. Dr. Filiz Yıldırım, Arş. Gör. Dr. Arzu Şahin, Arş. Gör. Fatih Özçelik, Arş. Gör. Yavuz Kısa, Arş. Gör. Nihal Esen ve Arş. Gör. Berkay Yekta Özer, Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı makamında ziyaret ettiler.

Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aksın, Başkan Şerifoğulları'na başarı temennisinde bulunurken, Başkan Şerifoğulları da ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek teşekkür etti.


Fırat Üniversitesi, Orhan Kılıç, Edibe Şahin, Elazığ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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