Başkan Şerifoğulları çadır kentlerde vatandaşları ziyaret etti

Başkan Şerifoğulları, depremin yaralarını sarmak için belediyenin tüm imkânlarıyla seferber olduğunu kaydetti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, depremzedelere ziyaretlerini sürdürüyor.

Çadır Kentlerde kalan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şerifoğulları, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, sorunların çözümü için birim müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Depremin yaralarını sarabilmek için belediye olarak tüm birimleri seferber ettiklerini anımsatan Başkan Şerifoğulları; "24 Ocak'ta meydana gelen büyük depremin yaralarını sarabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Bakanlarımızla, milletvekillerimizle sahadayız. Devletin tüm imkânlarıyla yaralar sarılıyor. Bizler de mahalle ziyaretlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Çadır Kentlerde kalan vatandaşlarımızı ziyaret ederek sorunlarını dinliyoruz, acil konuları hemen çözüme kavuşturmak için gerekenleri yapıyoruz. Belirlenen noktalarda kurulacak Konteyner Kent alanlarını da geziyoruz. Depremzedelerin bir an önce buralara yerleşmesi için belediye ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisinde. İnşallah kısa zamanda buralar tamamlanacak ve vatandaşlarımız burada kalacak. Biz Elazığ Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya, sorunlarını dinlemeye, çözüm için onlara destek olmaya devam edeceğiz." dedi.