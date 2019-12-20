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Başkan Şerifoğulları, çayda çıra kavşağında incelemelerde bulundu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin simgeleri arasında yer alan Çayda Çıra Kavşağında başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

20.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:43 Başkan Şerifoğulları, çayda çıra kavşağında incelemelerde bulundu

Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarında kent estetiğine değer katacak dikey bahçe ve çiçek şelaleleri kurulum çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın çevresel yatırımlara ilişkin seçim vaatleri arasında yer alan dikey bahçe uygulamaları kapsamında 30 adet dikey bahçe panosu ile 30 adet çiçek şelalesi, şehrin farklı noktalarına yerleştirildi. Başkan Şahin Şerifoğulları Çayda Çıra Kavşağında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar doğrultusunda şehrin simgeleri arasında yer alan Çaydaçıra Kavşağı da yepyeni bir görsel kimlik kazanıyor. Kavşakta yer alan Elazığ folklorunun simgesi Çayda Çıra Efsanesinin kompozisyon heykeli yenilenirken, çiçek şelaleleri ile de adeta bir görsel şölen sunuluyor.

Öte yandan Çayda Çıra Kavşağına yerleştirilen çiçek şelalelerine Elazığ'ın ilçelerinin adının yazılması da vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.


Şahin Şerifoğulları, Edibe Şahin, Elazığ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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