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Başkan Şerifoğulları çocuklarla bir araya geldi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yetim çocuklarla bir araya geldi.

16.10.2019 16:36Başkan Şerifoğulları çocuklarla bir araya geldi
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yetim çocuklarla bir araya geldi.

İHH Yetim Birimi sorumluları ve beraberindeki yetim çocuklar, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret etti. Başkan Şerifoğulları, yetim çocukları makamına alıp kendileriyle yakından ilgilenerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Hafta sonu yetim çocuklarla futbol oynayacağını dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bizler yetim bir peygamberin ümmeti olarak, yetimin yüzündeki tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inanıyoruz. Bu çocukları sahiplenmek ve onların geleceğini aydınlatmak için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Biz yetimlere sahip çıkarsak Allah da bize sahip çıkacaktır. Bizim inancımıza göre yetimle beraber olan Allah ile beraber olur" dedi.

Yıllardan beri yetim çocuklara el uzatma gayretinde olduklarını belirten Yetim Birimi sorumlusu Tuba Erdoğan ise, "Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na gerçekleştirdiğimiz programlarımızı anlatarak kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk. Sağ olsun kendileri bugün yetim çocuklarla yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi. Belediyemizle ortak programlar yapma hususunda başkanımızla fikir karar aldık. İnşallah yetimlerimizin yüzü güler ve daha çok mutlu olurlar" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Şahin Şerifoğulları, Edibe Şahin, Elazığ, İHH, Güncel

Kaynak: İHA

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