Başkan şerifoğulları, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 'birlikte yönetim' ilkesi çerçevesinde mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Şerifoğulları Cuma namazını Kızılay Mahallesinde kılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalleyi gezen, ihtiyaçları yerinde tespit ederek, çözüm noktasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Şerifoğulları, çalışmalarına ve projelerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Şerifoğulları, "Daha kaliteli, yaşanabilir bir şehir hedefiyle şehrin 38 mahallesine adil hizmet götürme noktasında mahalle ziyaretlerimizi çok önemsiyorum. Sorunları ve talepleri yerinde tespit ederek, çözüm yollarını birlikte istişare ediyoruz. Hemşehrilerimizden aldığımız güç ile şehrimizi bir adım öteye taşıyacağız. Bu şehrin bugünü ve geleceği için durmadan, duraksamadan, hizmet üretmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI KAPALI ÇARŞI RESTORASYON ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin marka değerleri arasında yer alan Kapalı Çarşı'da sona yaklaşılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Müteahhit firmanın taahhüt ettiği zaman içinde çalışmaların tamamlanacağının altını çizen Başkan Şerifoğulları, "Kapalı Çarşıda başlattığımız çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlandı. Projemiz tamamlandığında Elazığ ticaretinin kalbinin attığı bir mekan olan Kapalı Çarşı, hem hemşehrilerimizin hem de dışardan gelecek konuklarımızın rahatlıkla alışveriş yaptıkları bir mekan haline gelecektir. Kapalı Çarşımız hak ettiği değeri kazanacaktır." dedi.