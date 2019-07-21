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Başkan Şerifoğulları, "Hem gönül, hem de sosyal belediyeciliği üst seviyelere taşıma gayreti...

Elazığ'da AK kadrolarla birlikte el ele vererek hem gönül, hem de sosyal belediyeciliği üst seviyelere taşıma gayreti içerisinde olacaklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bu alanlarda marka olan AK Parti'mize en güzel şekilde katkı sunacağız" dedi.

21.07.2019 13:35 Başkan Şerifoğulları, "Hem gönül, hem de sosyal belediyeciliği üst seviyelere taşıma gayreti...
Elazığ'da AK kadrolarla birlikte el ele vererek hem gönül, hem de sosyal belediyeciliği üst seviyelere taşıma gayreti içerisinde olacaklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bu alanlarda marka olan AK Parti'mize en güzel şekilde katkı sunacağız" dedi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve yardımcılarının yanı sıra 103 belediye başkanının katıldığı Erzurum'da gerçekleşen AK Parti, Yerel Yönetimler Bölge Toplantısıyla ilgili Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları değerlendirmede bulundu.

Gönül Belediyeciliği ile Sosyal Belediyeciliği en iyi şekilde yaparak bu alanlarda markalaşmış olan AK Parti'ye Elazığ'dan da en güzel katkıyı sunmayı hedeflediklerini kaydeden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları "Erzurum'da yaptığımız ve 3 gün süren bölge toplantımız gayet güzel ve verimli geçti. 15 ilden 103 belediye başkanımızla birlikte katıldığımız toplantıda bakan yardımcılarımız, il genel meclis başkanlarımız, büyükşehir belediyesi başkanlarımız, il başkanlarımız, il yerel yönetimler başkanlarımız, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanlarımız da yer aldı. Belediyeciliğin geçmişi ve geleceği konularında önemli bilgilendirmelerde bulunulan toplantıya katılan tüm belediye başkanlarının AK Belediyeciliği en güzel şekilde yaşatacağına yürekten inanıyorum. Bizler de Elazığ'ımızda AK kadrolarla birlikte el ele vererek hem Gönül Belediyeciliğini hem de Sosyal Belediyeciliği üst seviyelere taşıma gayreti içerisinde olacağız. Bu alanlarda marka olan AK Parti'mize en güzel şekilde katkı sunacağız"diye konuştu. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Edibe Şahin, AK Parti, Elazığ, Güncel

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