04.07.2019 16:35
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Başkan Şerifoğulları, "Kapalı kapılar ardında idarecilik yapmayacağız"

Başkan Şerifoğulları, "Kapalı kapılar ardında idarecilik yapmayacağız"

Dört duvar arasından yapılan siyasete karşı olduklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Kapalı kapılar ardında idarecilik yapmayacağız. Her mahalleyi ziyaret ederek birinci ağızdan talepleri dinleyeceğiz" dedi.

Dört duvar arasından yapılan siyasete karşı olduklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Kapalı kapılar ardında idarecilik yapmayacağız. Her mahalleyi ziyaret ederek birinci ağızdan talepleri dinleyeceğiz" dedi.

Kentte vatandaşların sorunlarını dinleme ve çözüm için istişarelerde bulunma amacıyla Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları" devam ediyor. Başkan Şerifoğulları son olarak Fevzi Çakmak mahallesi muhtar ve sakinleriyle bir araya geldi. Toplantılarda başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ve belediye birim müdürleri de yer aldı.

Birlikte yönetim anlayışı gereği ilçeler de dahil şehrin her bir noktasını, karış karış gezerek vatandaşın sorunlarını dinlediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Görevde bulunduğumuz sürece gece gündüz demeden sizlerle birlikte hareket edip, el ele omuz omuza şehrimizi daha müreffeh, daha yaşanabilir, her alanda daha gelişmiş bir şehir yapabilmek için çalışacağız. Bu yolu vatandaşlarımızla birlikte yürüyeceğiz. Bizler dört duvar arasından yapılan siyasete karşıyız. Kapalı kapılar ardından idarecilik yapmayacağız. Her mahalleyi ziyaret ederek birinci ağızdan talepleri dinleyeceğiz. Belediyecilik bir süreçtir. Uzun, kısa ve orta vadede yapılacaklar vardır. Bizler emin adımlarla verdiğimiz her sözün arkasında duracağız ve şehrin bütün dinamikleriyle birlikte el ele vererek şehrimizi kalkındıracağız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Edibe Şahin, Güncel

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