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Başkan Şerifoğulları, Küçük Taha'yı ziyaret etti

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, beynindeki tümör nedeniyle bir gözünün görme yetisini kaybettiği 6 yaşındaki Taha Sis'i evinde ziyaret etti.

21.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:26Başkan Şerifoğulları, Küçük Taha'yı ziyaret etti

Merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde ikamet eden Azine ve Rıfat Sis çiftinin 6 yaşındaki oğulları Taha'nın beynindeki tümör nedeniyle sol gözünün görme yetisini kaybetmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan aileye ulaşarak tedavisini üstlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonunun ardından İstanbul'a giderek ön tetkikleri yapılan ve tedavi süreci başlayacak olan minik Taha'yı evinde ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, Taha'nın tedavi sürecine ilişkin bilgi aldı. Küçük Taha ile yakından ilgilenen Başkan Şerifoğulları, tedavi sürecince her zaman Taha'nın yanında olacaklarını kaydetti.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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