Başkan Şerifoğulları, Küçük Taha'yı ziyaret etti

Merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi'nde ikamet eden Azine ve Rıfat Sis çiftinin 6 yaşındaki oğulları Taha'nın beynindeki tümör nedeniyle sol gözünün görme yetisini kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aileye ulaşarak tedavisini üstlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonunun ardından İstanbul'a giderek ön tetkikleri yapılan ve tedavi süreci başlayacak olan minik Taha'yı evinde ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, Taha'nın tedavi sürecine ilişkin bilgi aldı. Küçük Taha ile yakından ilgilenen Başkan Şerifoğulları, tedavi sürecince her zaman Taha'nın yanında olacaklarını kaydetti.