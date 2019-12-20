Başkan Şerifoğulları mobilya sektörüyle buluştu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 20 Aralık 2019 Cuma günü konuyla ilgili olarak, Başkan Yardımcısı Nuran Uslu ve Temizlik İşleri Müdürü Yasin Paçaman ve ilgili personelle çöp konteynerleri ile ilgili açıklama yaptı.

Konteynerlerin Keşan Belediyesi'ne kazandırılmasında büyük desteği olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ve AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal'a teşekkür eden Mustafa Helvacıoğlu, "Konteynerlerimizi özellikle doğalgaza geçiş yapılan, kömür kullanılmayan, cüruf çıkışı olmayan noktalara yerleştirmeyi planlıyoruz. Çöp konteynerlerimiz çevreci bir yapıda, plastik. Koku da üretmiyor. Konteynerlerimizi ana caddelerimizden başlayarak yerleştirmeye hemen başlıyoruz. Ana caddelerimizden çıkan diğer konteynerleri de gerekli görülen alanlara taşıyacağız." dedi.

Çöp konteynerlerinin kapaklarının kapalı tutulmasının hem hijyen hem de koku problemini ortadan kaldırmak için çok önemli olduğuna işaret eden Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi olarak ayrıca kısa süre içinde çöp konteyner yıkama makinesi alacağız. Keşan halkının çöp toplama ve temizlik konusunda bize çok yardımcı olduğunu görüyor ve vatandaşlarımıza duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Pazaryerimizde de çöp toplama konusunda esnafımız çok duyarlı hareket ediyor. İlerleyen dönemde daha da duyarlı şekilde hareket edeceğiz. Özellikle sıfır atık ve çöpleri kaynağında ayrıştırmaya büyük önem vereceğiz. Cam, plastik, elektronik atık, atık yap, kağıt ve evsel atıkları ayrı ayrı toplayıp geri dönüşüme kazandıracağız. Keşan'ın daha temiz bir yer olması için mücadelemizi artırarak sürdüreceğiz."

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi'nin çevreci ve duyarlı çalışmalarla Türkiye'ye örnek ve önder çalışmalara imza atacağını ifade etti.

Helvacıoğlu, konteynerlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hibesi olduğunun altını çizdi ve Bakanlığın hibesinin Keşan'a ulaşmasında büyük emeği olan AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal'a teşekkür etti.

Nuran Uslu da konteynerlerin ülkenin birçok noktasında aktif şekilde kullanılan ve tercih edilen bir konteyner şekli olduğunu bildirdi.

Temizlik İşleri Müdürü Paçaman da montajı tamamlanan çöp konteynerlerinin şehrin ana caddeleri olan; Kurtuluş Caddesi, İstiklal Caddesi, Anafartalar Caddesi, Rasim Ergene Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi ve Hastane Caddesi'ne yerleştirileceğini bildirdi.