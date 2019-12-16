Haberler » Güncel » Başkan Şerifoğulları, muhtarlarla buluştu - Haber

Başkan Şerifoğulları, muhtarlarla buluştu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, mahalle muhtarları ile buluşarak, sorun ve talepleri dinledi.

16.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:45Başkan Şerifoğulları, muhtarlarla buluştu

'ın 38 mahallesine adil hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Şerifoğulları, "Demokratik sistemimizin ilk basamağında yer alan ve demokratik kültürümüzün en köklü kuruluşlarından biri olan muhtarlarımız, vatandaşlarımıza en yakın konumda bulunan seçilmişlerdir. Dolayısıyla bizim de çözüm ortaklarımızdır ve muhtarlarımızla adeta bir ekip ruhuyla çalışıyoruz. 'Birlikte yönetim' anlayışı doğrultusunda, muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişarelerle, sorun ve talepleri analiz ederek, şehrimizin her köşesine adil hizmetin ulaşması için çalışıyoruz. Elazığ'ın kalkınması, ilerlemesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Muhtarlar da desteklerinden ve şehre katkılarından dolayı Başkan Şerifoğulları'na teşekkür ettiler.


Elazığ, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:58 Denizli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haber
15:57 Yanlışlıkla vurduğu kadından özür dileyen şüpheli tutuklandı - Haber
15:57 Beyazıt'ta 1600 yıllık sarnıca metal ayak desteği - Haber
15:53 Başkan Gürkan, muhtarların sorunlarını dinledi - Haber
15:53 Ordu'da trafiğe sıkı denetim - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 15:59:07