Başkan Şerifoğulları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Geçtiğimiz hafta yapılan Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ettikleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski yerinin Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesiyle ilgili konuda mutlu sona ulaştıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dan, içinde daha önce hastane olarak kullanılan binaların yer aldığı arsanın Milli Eğitim Bakanlığına, okullardan boşalan arsanın da belediyemize devredilmesini talep etmiştik. Bu konuda müjdeli haber geldi ve bahsi geçen hastane arsası Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. Devir işleminin gerçekleşmesinde gerekli talimatları veren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, bu süreçte gerekli desteği veren Milli Eğitim Bakanımız Sn. Ziya Selçuk'a, Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca'ya, milletvekillerimize ve İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tarihi Öğretmenevi ile yeni Valilik binası arasında kalan Mehmet Akif Ersoy Lisesini kaldırarak şehrimize, 25 bin m² büyüklüğünde gerçek bir meydan kazandıracağız. Meydanı hizmete açarken, bölgenin trafik problemlerini çözecek, 2 katlı 750 araç kapasiteli modern yer altı otoparkını da inşa edeceğiz. Vizyon projelerimizden biri olan bu projede arsa sorunu çözülmesinden ötürü büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyor, burada hayata geçireceğimiz projenin de şehrimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.