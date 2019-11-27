Haberler » Güncel » Başkan Şerifoğulları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Haber

Başkan Şerifoğulları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, seçim öncesi vaatleri arasında yer alan vizyon projelerinden birinde daha arsa sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

27.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:04Başkan Şerifoğulları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Geçtiğimiz hafta yapılan Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dan talep ettikleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski yerinin Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesiyle ilgili konuda mutlu sona ulaştıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dan, içinde daha önce hastane olarak kullanılan binaların yer aldığı arsanın Milli Eğitim Bakanlığına, okullardan boşalan arsanın da belediyemize devredilmesini talep etmiştik. Bu konuda müjdeli geldi ve bahsi geçen hastane arsası Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. Devir işleminin gerçekleşmesinde gerekli talimatları veren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, bu süreçte gerekli desteği veren Milli Eğitim Bakanımız Sn. Ziya Selçuk'a, Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca'ya, milletvekillerimize ve İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tarihi Öğretmenevi ile yeni Valilik binası arasında kalan Mehmet Akif Ersoy Lisesini kaldırarak şehrimize, 25 bin m² büyüklüğünde gerçek bir meydan kazandıracağız. Meydanı hizmete açarken, bölgenin trafik problemlerini çözecek, 2 katlı 750 araç kapasiteli modern yer altı otoparkını da inşa edeceğiz. Vizyon projelerimizden biri olan bu projede arsa sorunu çözülmesinden ötürü büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyor, burada hayata geçireceğimiz projenin de şehrimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı, Edibe Şahin, Elazığ, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
12:36 Polisin "dur" ikazına uymayan araçta 24 düzensiz göçmen yakalandı
12:36 İstanbul'da Mobil Park Timleri, "evden hırsızlık" şüphelilerini yakaladı
12:36 İSTANBUL'UN ORTASINDA KALAN ÇÖP TESİSLERİ - 2
12:36 Antalya'da aranan 4 hükümlü yakalandı
12:35 Diş apsesi beyin ve kalpte ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:49 Emekli maaşına haciz gelenler dikkat! Başvuru yapan parasını alabilir
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
27.11.2019 12:37:02