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Başkan Şerifoğulları'ndan dolandırıcılığa karşı uyarı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

19.09.2019 14:17Başkan Şerifoğulları'ndan dolandırıcılığa karşı uyarı
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Başkan Şerifoğulları yaptığı açıklamada," Bazı şahıslar, vatandaşlarımızı telefonla arayarak, Elazığ Belediyesi ve Şahin Şerifoğulları isimlerini kullanıp şahsi bilgilerini talep etmektedir. Şahsımın ve Elazığ Belediyesinin ismi kullanılarak sosyal yardımlaşma yardımı yapılacağı sözü verilmek suretiyle yapılan çalışmalarla ilgim olmadığını belirtir, vatandaşlarımızdan bu tür aramalara ve söylemlere itibar etmemelerini önemle rica ederim"dedi. - ELAZIĞ

Şahin Şerifoğulları, Edibe Şahin, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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