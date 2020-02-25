Başkan Şerifoğulları'ndan üç aylar mesajı

Başkan Şerifoğulları, mesajında şunları kaydetti: "Rahmet, mağfiret ve bereket iklimiyle bizleri kuşatan mübarek üç aylara kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Elazığ olarak yaşadığımız depremin ardından birlik ve beraberlik içinde, güçlü kardeşlik bağlarımızla yaralarımızı sararken, yüce Rab'bimden bu kutlu zaman diliminin doğal afetlerin son bulmasına ve dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalan kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyor, başta hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve 27 Şubat'ta idrak edeceğimiz Regaip Kandilini kutluyorum."