Başkan Şerifoğulları saha çalışmalarını inceledi

İncelemelerinin ardından Korona virüsle mücadele noktasında vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Şerifoğulları, "Seçim öncesi vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz bütün projeleri hayata geçirerek bu şehrin çok daha yaşanabilir ve çok daha müreffeh olabilmesi için ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz çalışacağız. Ben vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Biraz daha sabretsinler, evlerinde kalsınlar. İnşallah bu süreci kısa sürede atlatacağız. Hep birlikte Elazığ 'ımızın keyfini çıkaracağız" dedi.

ÜÇ KİLOMETRELİK SU ANA TERFİ HATTINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kesikköprü-Hilalkent ve kısmen Ataşehir Mahallelerini besleyen su ana terfi hattının 3 km'lik kısmında başlanan yenileme çalışmaları sürüyor. Son yıllarda bölgede sıklıkla yaşanan arızalar ve 24 Ocak depremi sonrasında oluşan deformasyon kaynaklı sorunlara köklü çözüm oluşturmak amacıyla arızaların oluştuğu bölgede su terfi hattının değişim çalışmaları devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 3 km'lik alanda su terfi hattı içi epoksi dışı polietilen kaplı çelik borularla yenileniyor.

YENİ YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Elazığ Belediyesi şehir trafiğine nefes aldıracak alternatif yol çalışmalarını yeni bulvar ve imar yollarıyla sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğ'ne bağlı ekipler tarafından başlatılan çalışmalar doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesi Adliye arkası ile Keban Yolu bağlantısını sağlayacak 700 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yeni bulvar çalışması ile Çayda Çıra Mahallesi ile Keban Yolu ve Şahinkaya Köyü bağlantısını sağlayacak 1850 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki yeni yol çalışmaları sürdürülüyor.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI SAHADA İNCELEMELERDE BULUNDU

Kesikköprü-Hilalkent ve kısmen Ataşehir Mahallelerini besleyen su ana terfi hattının 3 km'lik kısmında başlanan yenileme çalışmalarıyla, Cumhuriyet Mahallesi ve Çayda Çıra Mahallesi'nde başlatılan yol çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Şerifoğulları Korona virüsle mücadele noktasında Belediye olarak çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "İlimizde 24 Ocak tarihinde yaşanan depremin yaralarını sarmaya çalışırken tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs vakası ile karşı karşıyayız. Korona virüsün ülkemizde ortaya çıkmasından itibaren hükümetimizin ve bakanlıklarımızın almış olduğu kararları titizlikle uygulamanın gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadarki süre zarfında hem Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, hem Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 7/24 mesai mefhumu gözetmeden hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Bu anlamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek adına evde temizlik hizmetlerine devam etmektedir. Aynı zamanda yardıma muhtaç vatandaşlarımıza gıda yardımı ulaştırılması noktasında da büyük bir gayret sarf etmektedirler. Elazığ Belediyesi olarak Korona virüsle mücadele noktasında çok ciddi bir çalışma süreci içerisindeyiz." dedi.

Yaşanan bu zorlu süreçte Belediye olarak asli işlerin yürütülmesi noktasında da çalışmalarını gayretle sürdürdüklerini ifade eden Başkan Şerifoğulları, "Fen İşleri Müdürlüğümüzün yapacağı yol çalışmalarını yerinde inceledik. Bu anlamda özellikle Çayda Çıra Kavşağından başlayıp Akgün Kavşağına kadar olan kısımda Keban Yolunun 6 şeride çıkarılmasına ilişkin yol çalışması ile yolun üniversite tarafındaki yürüyüş parkurlarının düzenlenmesi noktasındaki çalışmalarımız kısa sürede başlayacak. İl Özel İdaresi ve Adliye binasının bulunduğu bölgede İl Defterdarlığının da taşınması ile trafik yoğunluğu artacaktır. Bu yoğunluğu azaltmak adına da yeni yol çalışmalarımız devam etmektedir. Sağlık İl Müdürlüğünün arkasından açacağımız ve Polis Okuluna bağlayacağımız 700 metrelik yol çalışmamız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Çaydaçıra Mahallesi Teknokent önü yol genişletme çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah bu yol çalışmaları bittikten sonra bölgede trafik akışı rahatlayacaktır. Elazığ Belediyesi olarak alternatif yol üretmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzün Kesikköprü-Hilalkent ve kısmen Ataşehir Mahallelerini besleyen su ana terfi hattı bağlantısındaki sıkıntıların giderilmesi noktasında yeni hat çalışmaları devam etmektedir. Belediye olarak bütün birimlerimize sahadayız, vatandaşımıza vermiş olduğumuz sözleri tutabilmenin gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Vatandaşlara evde kalmaları noktasında çağrısını yineleyen Başkan Şerifoğulları, "Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Çok kısa bir süre içerisinde bu salgından kurtulacağız. Hep birlikte yine Elazığ'ımızın güzel caddelerinde, güzel sokaklarında ve parklarında hep birlikte gezeceğiz. Ümitvar olacağız. İnşallah bizler de seçim öncesi vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz bütün projeleri hayata geçirerek bu şehrin çok daha yaşanabilir ve çok daha müreffeh olabilmesi için ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz çalışacağız. Ben vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Biraz daha sabretsinler, evlerinde kalsınlar. İnşallah bu süreci kısa sürede atlatacağız. Hep birlikte Elazığ'ımızın keyfini çıkaracağız." şeklinde konuştu.