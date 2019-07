Başkan Şerifoğulları: "Siyaseti de hizmeti de vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz"

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar hep vatandaşıyla iç içe olduğunu, siyasetini de hizmetini de vatandaşla birlikte yaptığını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bizde siyaseti de hizmeti de vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bu doğrultuda hareket ederek vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelmeye çalışıyoruz" dedi.



Kentte vatandaşların sorunlarını dinleme ve çözüm için istişarelerde bulunma amacıyla Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları" devam ediyor. Başkan Şerifoğulları bu kapsamda Sürsürü mahallesi muhtar ve sakinleriyle bir araya geldi. Toplantılarda başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ve belediye birim müdürleri de yer aldı.



Mahalleler arasında ayrım yapmadan tüm kesimlere eşit hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Mahalle buluşmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bir yandan kurum içinde çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan da projelerimizi hayata geçirmek için büyük gayret sarf ediyoruz. AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar hep vatandaşıyla iç içe olmuş, siyasetini de hizmetini de vatandaşla birlikte yapmıştır. Bizde siyaseti de hizmeti de vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bu doğrultuda hareket ederek vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bize verilen desteği unutmadan vatandaşlarımızla bağımızı her geçen gün daha da güçlendireceğiz. Hizmet halk için yapılır. Hizmeti halk için yapıyorsak onlara da söz hakkı tanımalı onların da fikirlerini almalıyız. İşte bu yüzden biz mahalle buluşmalarını çok önemsiyoruz. İnşallah görev süremiz boyunca bu anlayıştan taviz vermeden çalışacak, hem gönül belediyeciliğinin hem de hizmet belediyeciliğinin en güzel şekilde yaşandığı şehirlerden biri olacağız" dedi. - ELAZIĞ

