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Başkan Şerifoğulları Ve Bakan Yardımcısı Varank vatandaşlarla buluştu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte Rüstempaşa Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

26.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:20Başkan Şerifoğulları Ve Bakan Yardımcısı Varank vatandaşlarla buluştu

'da 24 Ocak'ta yaşanan depremin ardından vatandaşlarla sürekli bir araya gelerek talep ve ihtiyaçları yerinde tespit eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte Rüstempaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların sorularını yanıtlayarak, taleplerini dinleyen Başkan Şerifoğulları ve Bakan Yardımcısı Varank, depremin ardından devletin ilgili kurumlarının koordinasyon halinde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaparak, hasarlı binalara ilişkin kentsel dönüşüm çalışmaları ve devlet tarafından sağlanacak destekler hakkında bilgilendirme sağladılar.


Edibe Şahin, Elazığ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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