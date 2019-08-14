Başkan Serkan Acar'dan Bahçeli'ye bayram ziyareti

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret edip bayramını kutladı.



Bayram programı kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu MHP Genel Merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Burada partililerle bayramlaşan Başkan Acar ve Osmanağaoğlu daha sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek bayramını tebrik etti.



Genel Merkezde gerçekleştirilen bayram ziyareti, kısa süreli sohbetin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.



Başkan Serkan Acar, ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafını şahsi sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "?Değerli abim, İzmir Milletvekilimiz Tamer Osmanağaoğlu ile beraber bilge liderimiz Sn. Devlet Bahçeli beyefendi ile bayramlaşıp hayır dualarını aldık." - İZMİR

Kaynak: İHA