Başkan Serkan Acar, İlk Dış Mahalle Ziyaretini Yukarı Şehit Kemal Mahallesi'ne Yaptı

Seçim startı için Cuma gününü seçen Başkan Serkan Acar, belediye birimlerinde görev yapan personeli ziyaret ettikten sonra ilk dış mahalle ziyaretini de Yukarı Şehit Kemal Mahallesi'ne yaptı. Cuma namazını mahalle sakinleri ile birlikte kılan Başkan Serkan Acar, ardından taziye evinde vatandaşlarla sohbet etti.

BAŞKAN SERKAN ACAR: "ŞEHRÜL-EMİN OLARAK HERKESİN DERDİ BENİM DERDİMDİR"

Belediye başkanlığının veballi bir görev olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Peygamber efendimizin bir sözü vardır, "Bir idarecinin bir günlük adaletli yönetimi yetmiş yıllık ibadetine bedeldir". Allah sizlerden razı olsun ki bu kadar önemli ve kutsal bir görevi bana lütfettiniz. Veballi bir görev yapıyoruz. Yukarı Şehit Kemal'de Hatice teyzemin evinde çocuğunun önüne koyacak bir ekmeği, çorbası yoksa bunun vebali bendedir. Yüksekköy 'de Hasan Amcamın sobasına atacak bir odunu yoksa vebali bendedir. Fatma Teyzem hastaneye gidemiyorsa, ilacını alıp tedavi olamıyorsa vebali bendedir. Hepimiz bir aileyiz. Cenazede birlikte olmak, kötü günde birlikte olmak, aç bir komşumuz varken tok yatmamak. Bizi biz yapan bunlar. Şehrül-Emin olarak bu ilçede yaşayan herkesin derdi benim derdimdir. Bugüne kadar mazlumun, öksüzün, dulun, yetimin yanında olmaya çalıştık. Allah hepinizden razı olsun. Buraya ne zaman gelsem beni kucakladınız" dedi.

Yukarı Şehit Kemal Mahallesi sakinlerinden helallik de isteyen Başkan Serkan Acar, daha sonra Aliağa kabristanlığında bulunan şehitliğe giderek vatan uğruna canını feda eden şehitler için dua etti.

Kaynak: Bültenler