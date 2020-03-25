Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Başkan Sertaslan'dan kapalı pazar denetimi - Haberler

Başkan Sertaslan'dan kapalı pazar denetimi

Başkan Sertaslan'dan kapalı pazar denetimi Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında pazarcıları bilgilendirdi.

25.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:51
Başkan Sertaslan'dan kapalı pazar denetimi
BURSA - Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında pazarcıları bilgilendirdi.
Ziyaret ettiği kapalı pazar yerindeki esnafa ikaz ve tavsiyelerde bulunan Sertaslan, "Gemlik Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle sahada mücadelemizi sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı açısından sıkça kontrol edeceğimiz yerlerden biri de kapalı pazar alanları. Bu alanlarda önümüzdeki haftadan itibaren tezgahları altmış santimetre geri çekeceğiz ve yaklaşık bir metrelik sosyal mesafe alanları bırakacağız" dedi.
Pazarcıların eldiven ve maske kullanımın da kontrol edileceğini ifade eden Başkan Sertaslan, "Pazarcılarımız vatandaşımızla sıkça temas kurduğu için hem kendi hem de halkın sağlığı açısından maske ve eldiven takması elzemdir. Bu sağlık tedbirlerini zabıtamız sürekli kontrol edecek ve uymayanlara ise gerekli ihtarlar yapılacak" şeklinde konuştu.
Vatandaşın elle ürün seçimi yapmasını engelleyeceklerini belirten Başkan Sertaslan, "Yeni kuracağımız güvenlik şeritleri sayesinde vatandaşlarımız artık elle seçim yapamayacak. Bu virüsle mücadelede çok önemli ama başka önemli olan bir şey ise halkımızın sağlıklı ürünlere kandırılmadan kavuşması ben pazarcı esnaflarıma güveniyorum. Halkımızdan daha iyi seçip vatandaşımıza satacaktır" dedi. Başkan Sertaslan’dan kapalı pazar denetimi

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik, Yerel

Haberin Videosu :

Başkan Sertaslan'dan kapalı pazar denetimi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

17:10: Ölümün kıyısından 4. defa dönemedi - Haberler 17:06: İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 17:06: Çin'den Türkiye'ye getirilen COVİD-19 ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haberler 17:05: Banka ve PTT şubelerinin önünde kuyruk oluştu - Haberler 17:04: Kundakladığı evden çıkanları av tüfeğiyle taradı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler 14:02: Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu - Haberler 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor