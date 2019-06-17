17.06.2019 15:28
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Başkan Sertaslan Gemlikliler ile buluşuyor

Başkan Sertaslan Gemlikliler ile buluşuyor

Salı ve cuma günleri düzenlenen halk günlerinde Gemlikliler önceden randevu almadan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile görüşerek dertlerini anlatıyor.

Salı ve cuma günleri düzenlenen halk günlerinde Gemlikliler önceden randevu almadan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile görüşerek dertlerini anlatıyor.

Gemlik Belediyesi vatandaşları yönetime katan çalışmalara Halk Günü uygulaması ile devam ediyor. Haftada iki kez salı ve cuma günleri saat 13.00 - 17.00 arasında düzenlenen halk günlerinde belediyeye gelen Gemlikliler, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile görüşerek çeşitli konulardaki fikirlerini ve sıkıntılarını başkan ve yöneticilere doğrudan ulaştırıyor.

Halk günlerinin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Sertaslan, "Bizler hemşerilerimizin yaşadığımız kentte daha etkin olmalarını arzu ediyoruz. Bürokrasi ülkemizde çoğu zaman ağır ve aksak işleyen bir kurum. Yurttaşlarımızın en büyük şikayetleri devlet kademelerine kolayca ulaşamamak ve ihtiyaç duydukları hizmetleri hızlıca gerçekleştirememek oluyor. Bizler bu ağır bürokrasiyi ortadan kaldırmak adına hem iletişim kanallarımızı genişlettik, hem de Halk Günü ile kapılarımızı ardına kadar vatandaşlarımıza açtık. Yurttaşlarımız bize sosyal medya üzerinden, Whatsapp ihbar hattımızdan ve çağrı merkezimizden kolayca ulaşabilir. Doğrudan bizimle görüşmek isteyenler de salı ve cuma günleri öğleden sonra gelerek sırayla görüşmelerini gerçekleştirebilir. Halk günlerinde hemşerilerimizi belediyemize davet ediyoruz" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Mehmet Uğur Sertaslan, Güncel

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