Haberler » Güncel » Başkan Sertaslan şampiyon sporcuları tebrik etti - Haber

Başkan Sertaslan şampiyon sporcuları tebrik etti

Türkiye, Balkan ve Dünya sıralamalarında derece alan sporcular Başkan Sertaslan'ı ziyaret etti.

12.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:54Başkan Sertaslan şampiyon sporcuları tebrik etti
, Balkan ve Dünya sıralamalarında derece alan sporcular Başkan Sertaslan'ı ziyaret etti.

Dojo Kulübü sporcusu 11 yaşındaki Beyzanur Kahya, karatenin kumite dalında Türkiye ve Balkan şampiyonu, 15 yaşındaki Kadir Furkan Genç ise aynı dalda dünya üçüncüsü oldu. Şampiyon sporcular, başarılarını Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile paylaştı. Ziyarette Dojo Spor Kulübü Antrenörü Gökhan Özler ile Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Kazım Bulut da hazır bulundu.

Genç sporcular ile makamında görüşen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Sertaslan, Gemport Gemlik Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan ile Şehit Mehmet Koray Pınar Orta Okulu öğrencisi Beyzanur'u başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Sertaslan şöyle konuştu:

"Daha önce de söylediğimiz gibi, ilçemizin genç ve başarılı sporcuları ile anılmasını istiyoruz. Gemlik Belediyesi olarak spora ve sporculara desteğimiz artarak sürecek. Gençleri bu büyük ve önemli başarılarından dolayı kutluyorum. Kendilerini yetiştiren hocamızı da tebrik ediyorum. Fakat ülkemizde futbol dışında diğer sporların çok fazla maddi getirisi olmuyor. Bu yüzden gençlerin sporla ilgilendikleri kadar derslerine de ağırlık vermelerini, okullarından geri kalmamalarını, aynı başarıyı eğitim hayatlarında da göstermelerini diliyorum. Barışın ve huzurun şehri Gemlik, spor alanındaki üstün başarıları ile de anılacak."

Kadir Furkan Genç, bir diğer sporcu İsmail Baran Tuncer ile Diyarbakır'da gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası'nda ilçeyi temsil edecek. - BURSA

Furkan Genç, Türkiye, Gemlik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:29 Memleketi Muş'taki 450 çocuğa bot ve mont gönderdi
17:24 AK Parti İl Başkanı Kılıç: "11 Kasım Gezi'cilere en anlamlı mesajdır"
17:28 5'inci kattan atlayan genç kız, ağır yaralandı
17:23 Vali Gündüzöz, Malazgirt'te incelemelerde bulundu
17:28 Kasımpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
17:00 Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor
16:42 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:30:11