Başkan Sesli Ödüllere Doymuyor

Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, Antalya'da düzenlenen 26'ncı Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX)'te Bayındır Belediyesine verilen Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirası'nı Koruma Başarı Belgesi Ödülünü aldı.

Bayındır Belediyesi ise Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirası'nı Koruma Başarı Belgesi Ödülünü aldı.

BAYINDIR'IN HER SOKAĞI TARİHE ÇIKIYOR

Ödül töreni sonra açıklama yapan Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli şunları söyledi '' Göreve geldiğim günden beri tüm imkanlarımızı kullanarak Bayındır'ımız için çalışıyoruz. Bayındır'ın sokaklarını, mahallelerini adım adım geziyoruz. Eksikleri yerinde tespit ediyoruz. Anında müdahale ediyoruz. Bugün burada başarı ödülünü almayı hakettiysek tüm bunlar sayesindedir. Tarihimizin önemli parçalarından Hacı Sinan Hamamını harebe görüntüsünden kurtardık. İşte bu şekilde çalışmalarımızla geçmişimize sahip çıkıyoruz ve sırtımızı sağlam bir şekilde yaslayıp geleceğimize daha emin şekilde bakıyoruz. Tarihimizi korumak için gerekli çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Bir diğer çalışmamız Haci Sinan bölgesi sokak sağlıklaştırma restorasyonu işi. Bu projeye başlarken hep şunu düşündük . Hemşehrilerimiz daha rahat ve daha güvenli sokaklarda gezebilmeli. Çünkü biz bu bölgeye girmeden önce yıkılmaya başlayan evler korku saçıyordu. Gerekli önlemleri aldık fakat bu seferde görüntü kirliliği oluşmaya başladı. Tüm bunları göz önünde bulundurup çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Halkın gözünden bakarak yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde başarıya ulaştık''