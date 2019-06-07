Başkan Sever'den bayram ziyaretleri

Söğüt
Belediye Başkanı İsmet Sever, Ramazan Bayramı
dolayısıyla bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.
Başkan Sever ilk olarak kabir ziyaretinde bulundu. Ardından sırasıyla Söğüt İlçe Jandarma
Komutanlığı, Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve ilçede bulunan şehit ailelerine ziyarette bulundu.
Ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan Başkan Sever, "Ramazan Bayramı dolayısıyla bir takım ziyaretler gerçekleştirdik. İlk olarak bu vatan için toprağa düşen askerlerimizi kabirlerinde ziyaret ettik. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Ardından güvenliğimizin teminatı olan jandarma ve emniyette hala görev başında olan arkadaşlarımızın bayramlarını kutladık. Buradan ilçemizde bulunan şehit ailelerimizi de evlerinde ziyarette bulunup bayramlarını kutladık" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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