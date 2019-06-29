29.06.2019 12:15
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Başkan Sever LGS Türkiye birincisini tebrik etti

Başkan Sever LGS Türkiye birincisini tebrik etti

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS)'de Türkiye birincisi olan Yusuf Nam'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bilecik 'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Liselere Giriş Sınavı'nda ( LGS )'de Türkiye birincisi olan Yusuf Nam'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Söğüt Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Yusuf Nam'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Sever, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları neticesinde Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Yusuf Nam, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. Bizlere büyük bir gurur yaşattı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
İsmet SEVER , Söğüt , Türkiye , LGS , Yaşam

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