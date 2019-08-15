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Başkan Sever personelin bayramını kutladı

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Kurban Bayramı dönüşü belediye personeli ile bayramlaştı.

15.08.2019 11:58 Başkan Sever personelin bayramını kutladı
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever, Kurban Bayramı dönüşü belediye personeli ile bayramlaştı.

Söğüt Belediyesi'ndeki makam odasında personeliyle bayramlaşan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, personelinin hatırını tek tek sorarak bayramlaştı. Personelinin geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Sever, "Cenabı Hak, çocuklarımızla, ailemizle sağlık, sıhhat ve mutluluklar içinde nice bayramlara ermeye nasip etsin. Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir. Tek arzumuz bayramları sevinç ve mutluluk içinde kutlamak olsun" dedi. - BİLECİK

Kurban Bayramı, İsmet SEVER, Bilecik, Söğüt, Yaşam

Kaynak: İHA

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