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Başkan Şeylan, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu

Pervari kara yolu Kaçit Mahallesi yakınlarında önceki gün düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu.

12.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:58Başkan Şeylan, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu
kara yolu Kaçit Mahallesi yakınlarında önceki gün düşen çığ bölgesinde incelemelerde bulundu.

'ın ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kaçit Mahallesi yakınında Çatak-Pervari kara yoluna önceki gün çığ düştü. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, Fen İşleri Müdürü Erdoğan Babur ve AK Parti İlçe Koordinatörü İskender Şeylan, çığın düştüğü alana giderek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçenin her tarafının çığ bölgesi olduğunu belirterek, "Van-Çatak kara yolu Elmacı bölgesine düşen çığ dört günlük çalışma ile açıldı. Bilgi Mahallemizde düşen çığ için bölgede Van Büyükşehir ve belediyemize ait iş makineleri çalışıyor. Akşam saatlerinde o yolumuz da ulaşıma açılacak. Çatak-Pervari karayoluna düşen çığ, kara yolunun büyük bir bölümünü yıktığı için ulaşım kontrollü bir şekilde yapılabiliyor. İlçemizde en büyük çığ, Korulu Mahallemizin yolunda bulunuyor. O çığ bölgesinde hiçbir çalışma yapılmadı. Belediyemize sayısızca küçük çığlar düştüğü ihbarı yapılıyor. Vatandaşlarımızdan ricam sabırlı olmalarıdır, çığ gelme tehlikesi devam ediyor. Belediye olarak iş makinelerimiz yetersiz. Elimizdeki imkanlara göre hasta, aciliyet ve hava durumuna göre çalışma yapabiliyoruz" dedi. - VAN

Abdurrahman Şeylan, Pervari, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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