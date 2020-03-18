Başkan Şeylan, çığda şehit olanların ailelerini ziyaret etti
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve AK Partili belediye encümenleriyle 4-5 Şubat'ta Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığda şehit olanlar ile yaralananların ailelerini ziyaret etti.
18.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:52
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve AK Partili belediye encümenleriyle 4-5 Şubat'ta Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığda şehit olanlar ile yaralananların ailelerini ziyaret etti.
Ziyarette şehit aileleri ve yaralıların çocuklarıyla yakından ilgilenen, hediye veren Şeylan, şehit ailelerine ve yaralılara moral ziyaretinde bulunduklarını belirtti.
Şeylan, "Şehitlik, dinimizde en yüce makamlardan biridir. Benimde birçok akrabam şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Ağabeyim de şehit düşmüştür. Devletimiz şehit ailelerimize ayrı bir önem vermektedir. Dolayısıyla devletimizin kapısı her zaman şehit ailelerine açıktır. Her zaman tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanındadır. Şehitlerimizin çocukları, eşleri, anne baba ve ailesi de bize emanettir." dedi.
Şehit ve yaralı aileleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şeylan'a ve beraberindekilere teşekkür etti.
Ziyarette şehit aileleri ve yaralıların çocuklarıyla yakından ilgilenen, hediye veren Şeylan, şehit ailelerine ve yaralılara moral ziyaretinde bulunduklarını belirtti.
Şeylan, "Şehitlik, dinimizde en yüce makamlardan biridir. Benimde birçok akrabam şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Ağabeyim de şehit düşmüştür. Devletimiz şehit ailelerimize ayrı bir önem vermektedir. Dolayısıyla devletimizin kapısı her zaman şehit ailelerine açıktır. Her zaman tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanındadır. Şehitlerimizin çocukları, eşleri, anne baba ve ailesi de bize emanettir." dedi.
Şehit ve yaralı aileleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şeylan'a ve beraberindekilere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Abdurrahman Şeylan, AK Parti, Çatak, Güncel
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