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Başkan Şeylan'dan '24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı' mesajı

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 111. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

24.07.2019 10:25 Başkan Şeylan'dan '24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı' mesajı
VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 111. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Şeylan mesajında, "Basın kuruluşları, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir görevi de üstlenmektedir. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basın yayın kuruluşları toplumun haber alma, bilinçlenme ve aydınlatılmasında büyük paya sahibidir. Basının görevlerini özgürce yapması, çalışanlarının rahat ve güvenli ortama kavuşması oldukça önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Bu yolda emek veren tüm basın çalışanlarına teşekkür ediyor görevi başında ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için halen emek veren, tüm basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar sağlık, başarı ve esenlikler dilerim" dedi. - VAN

Çatak, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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