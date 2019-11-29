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Başkan Şeylan'dan mahalle ziyareti

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kaçit Mahallesi'nin sakinleriyle bir araya geldi.

29.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:32Başkan Şeylan'dan mahalle ziyareti
'ın Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kaçit Mahallesi'nin sakinleriyle bir araya geldi.

Kaçit Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Karataş ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Şeylan'a; AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve AK Parti İlçe Koordinatörü İskender Şeylan da eşlik etti. Muhtar Karataş'ın evinde vatandaşlarla sohbet edip talep ve isteklerini yerinde dinleyen Başkan Şeylan, buradan da mahalle okuluna geçerek okul müdürü ve öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldıktan sonra sınıflarda öğrencilerle sohbet edip çikolata dağıttı.

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Şeylan, "Benim hizmet anlayışımda siyasi ayrım yapmak yok. Tüm mahallelerimize eşit şekilde hizmet ediyoruz. Belediye başkanı sadece makamda olmamalı anlayışından yola çıkarak mahallelerimizi ziyaret edip vatandaşlarımızın talep ve isteklerini yerinde tespit ediyoruz. Mahallelerimizdeki okul ve camilerimizi de ziyaret ediyor, yetkililerden bilgiler alıp ihtiyaçları tespit ediyoruz. Sorun ve sıkıntıyı gidermek için ilgili birimlere talimat veriyoruz. En önemlisi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha güzel ve rahat bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak için okullarımızın eksiklerini tamamlıyoruz. Muhtar ve vatandaşları dinlediğimizde ise, çok büyük sıkıntı ve talepleri olmadığını gördük. Yayla yolu talepleri oldu, bahar ayında o yolu programımıza aldık. Sulama kanallarında sıkıntılar varmış, onları da borular döşeyerek halledeceğiz. Yaşlı bir vatandaşımızın evine gidecek yolu olmadığı için ona da araç yolu açıp ulaşımını sağlayacağız. Birçok mahallemize parke taşı ve istinat duvarı programımız var, ihalesi yapıldı. Ancak havalar soğuduğu için çalışmalara nisan veya mayıs ayında başlanılacak. Son olarak okul müdürümüzün çevre düzenlemesi ile ilgili bir talebi oldu, teknik ekibe talimat verdim. Gelip inceleme yapacaklar, o talep en kısa sürede çözüme kavuşacaktır" dedi.

Başkan Şeylan ve beraberindeki heyet, daha sonra mahalleden ayrıldı. - VAN

Çatak, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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