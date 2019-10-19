Başkan Sezer: "Gölcük için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz"

19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim Muhtarlar Günü Gölcük'te de coşkuyla kutlandı. İlk olarak Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni'yle başlayan kutlamalar, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in Türkiye Muhtar Derneği Gölcük Şubesini ziyaretiyle devam etti. Başkan Sezer, Dernek Şube Başkanı Bilge Saral'a çiçek takdim edip muhtarlar gününü kutladı.

"MUHTARLAR TOPLUM İÇERİSİNDE KANAAT ÖNDERLERİDİR"

Dernek Başkanı Bilge Saral'ın ev sahipliğinde mahalle ve köy muhtarlarının yoğun katılım gösterdiği ziyarette bir konuşma yapan Başkan Sezer şunları söyledi: "Bizim muhtarlarımıza verdiğiniz değeri zaten sizler biliyorsunuz. Muhtarlar kendi mahallesinde hem belediye başkanı, hem de kaymakam gibidirler. Muhtarlarımız belediye başkanı gibi seçimle gelir. Yalnız arada bir fark vardır; muhtarlar siyasetten uzak, toplum içerisinde kanaat önderi olarak görülen sevilen ve sayılan kişilerdir. Dolayısıyla; Gölcük'ün tüm mahallelerini temsil eden ve ilçemizdeki tüm hemşehrilerimizin benimsedikleri ettikleri kişilerle şuan bir aradayız" dedi.

"GÖLCÜK İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmasına devam eden Başkan Sezer, "Ben sizlerle birlikte olmaktan, sizinle birlikte Gölcük'ün geleceği için bir şeyler yapabilmekten dolayı çok memnunum. Zaten ayda iki defa mahalle muhtarlarımızla, ayrıca daha önce köy olan mahallelerimizin muhtarlarıyla bir araya geliyoruz. Sizler aslında Gölcük'teki sorunları kılcal damarlar gibi bizlere iletebilmeniz sayesinde, sorunlara çözüm üretebilmek noktasında gayret sarf ediyoruz. Bu ana kadar olumlu bir şekilde yaptığımız çalışmalardan dolayı hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da Gölcük için el birliği ile çalışmaya devam edeceğimizi belirterek 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.Gölcük Kaymakamı Sayın Cengiz Karabulut 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayıp, muhtarların önemine değindiği bir konuşma yaptı. Dernek Şube Başkanı Bilge Saral da ziyaret için Başkan Sezer ve Kaymakam Karabulut'a teşekkürlerini iletti.