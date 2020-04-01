Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Şimşek maaşını bağışladı

Kilis'in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Milli Dayanışma Kampanyasını desteklediğini, bir maaş bağışlayarak katkı sunacağını söyledi.

01.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:14
Başkan Şimşek maaşını bağışladı
Kilis 'in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Milli Dayanışma Kampanyasını desteklediğini, bir maaş bağışlayarak katkı sunacağını söyledi.

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasını desteklediğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan kampanyaya bende bir maaşımı bağışlayarak, bu kampanyaya destek veriyorum. Gün birlik, beraberlik, yardımlaşma günüdür. Cumhurbaşkanımızın çağrısında Elbeyli halkını, Kilis halkını ve tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızı destek vermeye katkı sunmaya çağırıyorum. İnşallah, korona virüsün etkisi çok çabuk biter, insanlar, bu zor günleri atlatır. Çok sayıda günü birlik çalışan insan işe gidemediği için mağdur olmuştur. Milli Dayanışma Kampanyasını ile birlikte bu mağdur olmuş insanlara bir miktar katkı sunulmuş olacaktır. Bu kampanyanın sonuna kadar arkasında ve destekçisi olacağız" dedi. - KİLİS
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Şimşek, Elbeyli, Kilis, Politika
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››Başkan Şimşek maaşını bağışladı - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

10:30: Afganistan'da patlama: en az 7 ölü - Haberler 10:30: Korona virüsten korunmak için ormanın ortasındaki ağaç üzerine kurdukları evde kalıyorlar - Haberler 10:29: Suudi Arabistan: Hac anlaşmaları için koronavirüsle ilgili gelişmelerin netleşmesini bekleyin - Haberler 10:28: Mersin'de uyuşturucu operasyonu - Haberler 10:25: Adana'da kaçak maske operasyonu - Haberler 10:24: Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü - Haberler 10:00: Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var - Haberler 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:28: Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı - Haberler 09:27: Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz