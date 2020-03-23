Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Başkan Şimşek sokakta gezen vatandaşları tek tek uyardı - Haberler

Başkan Şimşek sokakta gezen vatandaşları tek tek uyardı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçe sokaklarında korona virüs uyarısı yaptı.

23.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:11
Başkan Şimşek sokakta gezen vatandaşları tek tek uyardı
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçe sokaklarında korona virüs uyarısı yaptı.

Gölbaşı'nda çeşitli incelemelerde bulunan ve belediye çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sokakta karşılaştığı vatandaşları da evlerine dönme konusunda uyardı. Uyarılara aldırmayan ve sokakta gezen vatandaşlardan evlerine dönmelerini isteyen Başkan Şimşek, vatandaşlara, "Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın" dedi.

Virüsten korunmak için evden çıkmamanın önemini vurgulayan Başkan Şimşek, "Gölbaşılıların sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde vatandaşlarımızın yanındayız. Virüsten korunmak için vatandaşlarımızın evde kalmalarını istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ramazan Şimşek, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fotoğraf dün gece İstanbul’da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün gece İstanbul'da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL’den satılıyor Haberler
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa’nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa'nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş Haberler
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım Haberler
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Rus doktordan Putin’i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor Haberler
Rus doktordan Putin'i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor

Son Dakika Güncel Haberleri

SunExpress, 13 Mart'tan beri yaklaşık 30 bin turisti evlerine ulaştırdı - Haber Suşehri'nde cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı - Haber Maltepe'de 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek desteği - Haber Uzaktan eğitim başladı, ilk dersi Bakan Selçuk verdi - Haber Bakan Soylu'ya açıkça sordular: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı - Haber Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor - Haber
Loading