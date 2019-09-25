Başkan Şimşek yol çalışmalarını inceledi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede yapımı devam eden yol açma çalışmalarını inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin imar yolu açma çalışmaları yaptığı alanda incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Şimşek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Şimşek, Gölbaşı'nı güzelleştirmeye, geliştirmeye, halkın her alanda hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirterek, "Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra bölgeye daha çok yatırım gelecek." dedi.

Kaynak: AA