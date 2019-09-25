Haberler » Güncel » Haber

Başkan Şimşek yol çalışmalarını inceledi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede yapımı devam eden yol açma çalışmalarını inceledi.

25.09.2019 12:52Başkan Şimşek yol çalışmalarını inceledi
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede yapımı devam eden yol açma çalışmalarını inceledi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin imar yolu açma çalışmaları yaptığı alanda incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Şimşek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
Şimşek, Gölbaşı'nı güzelleştirmeye, geliştirmeye, halkın her alanda hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini belirterek, "Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra bölgeye daha çok yatırım gelecek." dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Ramazan Şimşek, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:17 Burdur'dan hdp önünde nöbet tutan ailelere destek
14:16 Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik yayımlandı
14:15 Şiddetli yağışını bilançosu gün aydınlanınca ortaya çıktı
14:15 Sapanca'da ruhsat denetlemeleri devam ediyor
14:15 Batman'dan Diyarbakırlı annelere destek
14:14 Senegal Cumhurbaşkanından İsrail'e "Filistin sınırlarına saygı duy" çağrısı
14:14 Bolu'da uyuşturucu operasyonu