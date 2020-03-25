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Başkan sınır tanımadı

1 milyona ulaşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bir yandan koronavirüs salgını ile ilgili 24 saat ilaçlama ve temizlik uygulamasına kararı alırken, diğer yandan halkla buluşmalarına hız kesmeden devam ediyor.

25.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:43
Başkan sınır tanımadı

Başkan Mustafa Dündar, korona salgını nedeniyle ara verdiği yüz yüze ziyaretleri sanal ortama taşıdı.

Salgın öncesi, her gün bir mahalle pazarında vatandaş ve esnafa çorba ikramı ve gönül sofrası ile 'Belediyem Benimle' uygulaması kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yine fark yaratan, dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. Koronavirüsü nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çeken Dündar, sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan onlarca vatandaşın evine yine sosyal medya üzerinden misafir oluyor. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Mustafa Dündar'ın sosyal medya üzerinden buluşmaları renkli görüntülere sahne oluyor. Koronavirüsü nedeniyle tokalaşmaya hasret kalan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden kendilerine konuk olan Başkan Dündar'a elini uzatarak özlem giderdi.

Sosyal belediyecilik, halkla ilişkiler ve temas kurma çalışmaları ile dikkat çeken Mustafa Dündar, koronavirüsü tehdidini farklı bir yaklaşımla devre dışı bıraktı. 'Evde kal' çağrısı nedeniyle aileleri ile zaman geçiren vatandaşların sosyal medya üzerinden istek, talep ve önerilerini dikkate alan Dündar, her gün ortalama 50'ye yakın aileye sosyal medya üzerinden canlı yayınla konuk oluyor. Vatandaşların bu yeni ev ziyaretinin son derece samimi ve içten geçtiğini belirten Dündar, "Bizim için vatandaşımızla buluşmak, onları dinlemek, öneri ve taleplerini almak son derece önemli. Vatandaşlarımızın şaşkınlığı, yaklaşımı ve samimiyeti gerçekten çok güzel. Her anlamda verimli bir buluşma oluyor" dedi

Salgından önce her gün gerçekleştirdikleri mahalle pazarında esnaf ve vatandaşa çorba ikramı, gönül sofrası ve Belediyem Benimle uygulaması kapsamında ihtiyaç sahipleri, yaşlı ve dezavantajlı ailelerin ev ziyaretlerini aksatmadan yaptıklarını kaydeden Dündar, "Koşullar değişti.Ama biz vatandaşımızla kurduğumuz gönül köprüsüne ara vermedik. Virüs nedeniyle teknolojinin imkanlarından faydalanarak her gün yaklaşık 50 vatandaşımızın evine konuk oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Mustafa Dündar, Koronavirüs, Osmangazi, Güncel

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