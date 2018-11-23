Başkan Şirin'den Vali Deniz'e Turgutluspor Forması

23 Kasım 2018 Cuma 11:39



23 Kasım 2018 Cuma 11:39

Turgutlu protokolü, göreve yeni başlayan Vali Ahmet Deniz'i ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Turgutlulu hemşehrilerinin selamını Vali Deniz'e ileten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de kendisine şehrin takımı Turgutluspor forması hediye etti.Batman Valiliği'nden Manisa Valiliğine atanan Ahmet Deniz, Turgutlu protokolünü ağırladı. Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Garnizon Komutanı Personel Albay Kenan Peşternik, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Türk, Turgutluspor Kulüp Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Sezer, oda başkanları, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı.Vali Deniz'e çiçek takdim ederek Turgutluspor forması hediye eden Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Valimize Manisa'ya hoşgeldiniz diyoruz. Kaymakamımız Uğur Turan ve böyle güzel insanlar ile sizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunmanın engin mutluluğunu, sorumluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Güzel ilçemiz Turgutlu'dan sizlere selamlar getirdik. Yeni görev yerinizde başarılar diliyoruz" dedi.Turgutlu heyetine bu ziyaretinden dolayı teşekkür eden Manisa Valisi Ahmet Deniz ise, "Sizlerin emeğiyle bir yere gelmiş, bizden önce çalışan Valilerimize, Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etmek gerek. Manisa'yı bir yere getirmişler, biz daha üzerine ne koyabiliriz, bu ülkenin ona ihtiyacı var onları yerine getirmenin gayretinde olacağız. Bize düşen, güzel insanlarımıza en iyi hizmeti gönüllerine dokunarak hizmet aşkıyla yapabilmek" diye konuştu. - MANİSA