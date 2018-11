Başkan Şirin Genç Dansçıyı Tebrik Etti

29 Kasım 2018 Perşembe 15:09



Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Türkiye Dans Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen sportif danslar Salsa yarışmasında gençler C klasmanında Türkiye 2.si Didesu Yılmaz'ı tebrik ederek bir plaket takdim etti.Türkiye Dans Federasyonu tarafından 1. etabı İzmir'de düzenlenen kulüplerarası sportif dallar Salsa yarışmasında gençler C klasmanında Türkiye 2.'si olan Didesu Yılmaz'ı Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin makamında konuk ederek tebrik etti. Turgutlu Lisesi öğrencisi olan 14 yaşındaki genç Didesu Yılmaz'a plaket takdim eden Başkan Şirin, "Didesu kardeşimizin elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduk, gururlandık. Gençler kategoresinde Türkiye 2.'si olması büyük bir başarı. Turgutlu'muzu en iyi şekilde temsil ettiği için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizler Turgutlu Belediyesi olarak Didesu'nun her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Didesu Yılmaz da Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür etti. - MANİSA