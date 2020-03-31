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Başkan Söğüt 1 aylık maaşını bağışladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

31.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:49
Başkan Söğüt 1 aylık maaşını bağışladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi. "Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir" diyen Başkan Şener Söğüt, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak, şahsım 1 aylık maaşımı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlıyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Şener Söğüt, Körfez, Yaşam
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