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Başkan Söğüt esnafı dinledi

Mimar Sinan Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "7'den 70'e her yaşta, her çevreden vatandaşımızın fikirlerine önem veriyoruz" dedi.

09.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:25Başkan Söğüt esnafı dinledi
Mimar Sinan Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Şener Söğüt, "7'den 70'e her yaşta, her çevreden vatandaşımızın fikirlerine önem veriyoruz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretlerde vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Şener Söğüt, onlardan gelen sorulara cevap verdi, talepleri de tek tek not aldı. Ziyaretlerde konuşan Başkan Şener Söğüt, "Vatandaşımızın, esnafımızın görüş ve düşüncelerine değer veriyoruz. Çalışmalarımız esnafımızın ve vatandaşımızın daha iyi koşullarda yaşamını sürdürmesidir. Halk meclisi ve esnaf buluşmalarımızda yürüttüğümüz hizmetleri, hayata geçireceğimiz projelerimizi anlatarak, sizlerin talep ve önerilerini alıyoruz. 7'den 70'e her yaşta, her çevreden vatandaşımızın fikirlerine önem veriyor, belediye hizmetlerimizi de bu talep ve önerileri ekseninde şekillendiriyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Şener Söğüt, Körfez, Yaşam

Kaynak: İHA

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