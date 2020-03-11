Başkan Söğüt, "Esnafımızla ortak hareketten keyif alıyoruz"
Güney Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, "Esnaflarımızın beklentilerine cevap verebilecek, sorunların çözümünde pay sahibi olabilecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
11.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:48
Güney Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, "Esnaflarımızın beklentilerine cevap verebilecek, sorunların çözümünde pay sahibi olabilecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Güney Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafları tek tek dolaşarak kolaylıklar dileyen Başkan Şener Söğüt, vatandaşlarla da sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Esnaflarımız ve vatandaşlarımızın taleplerine göre projelere yön verdiklerini belirten Başkan Şener Söğüt, "Sizlerin gücü şehrimizin için çok önemlidir. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Sorunlarınızın çözümü olmaya gayret gösteriyoruz. Bu tarz ziyaretler bizim içinde çok verimli oluyor. Esnaflarımızla olan birlikteliğimizden, ortak hareketten keyif alıyoruz" dedi. - KOCAELİ
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Güney Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafları tek tek dolaşarak kolaylıklar dileyen Başkan Şener Söğüt, vatandaşlarla da sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Esnaflarımız ve vatandaşlarımızın taleplerine göre projelere yön verdiklerini belirten Başkan Şener Söğüt, "Sizlerin gücü şehrimizin için çok önemlidir. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Sorunlarınızın çözümü olmaya gayret gösteriyoruz. Bu tarz ziyaretler bizim içinde çok verimli oluyor. Esnaflarımızla olan birlikteliğimizden, ortak hareketten keyif alıyoruz" dedi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Şener Söğüt, Körfez, Güncel
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