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Başkan Söğüt Hereke'de incelemelerde bulundu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke bölgesinde yapılacak çalışmaları yerinde inceledi.

11.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:10Başkan Söğüt Hereke'de incelemelerde bulundu
Belediye Başkanı Şener Söğüt, bölgesinde yapılacak çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Söğüt, Hereke bölgesinde yapılacak çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte inceledi. Göreve geldiği günden bu yana 'Yerinde görerek projelere yön vereceğiz' diyen ve bunu da hayata geçiren Başkan Şener Söğüt, Hereke bölgesinde de vatandaşların taleplerini ilettiği noktalarda yerinde özüm adına incelemelerde bulundu.

Göreve gelirken, 'yerinde yönetim' dediklerini belirten ve bugüne kadarki süreçte de bu konuda adımlar attıklarını belirten Başkan Söğüt, "Mahalle meclislerimiz ile vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, onların talep ettiği noktaları muhtarımız, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile birlikte yerinde görerek inceliyoruz. Talep, öneri ve sıkıntıları yerinde görmek, çözümü orada üretmek daha faydalı oluyor. Yapacağımız çalışmalar için de vatandaşlarımız ile istişare ederek son noktayı koyuyoruz. Biz, kararı birlikte verdiğimiz bir anlayışı benimsiyoruz" dedi. Başkan Söğüt daha sonra vatandaşlarla da sohbet etti, taleplerini dinledi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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