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Başkan Söğüt, "Herkese bir iyilik yapın; Evde kalın"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hayat eve sığar. Hem kendiniz hem de herkes için bir iyilik yapın ve evde kalın" dedi.

04.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:44
Başkan Söğüt,
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hayat eve sığar. Hem kendiniz hem de herkes için bir iyilik yapın ve evde kalın" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, dünyada ve ülkemizde koronavirüsün etkisini her geçen gün arttırdığını ve bunun da vaka sayılarına ve ölümlere yansıdığını belirterek, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Başkan Söğüt, "Kritik bir sürece girdik. Bu süreç artık bu virüsün kuluçka dönemi. Bu virüse karşı tedbir ve önlemlerimizi arttırmalıyız. Riski en aza düşürmek için bundan sonra yapacağımız tek şey bireysel tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarmak.İşimiz olmadığı sürece, aciliyet yoksa lütfen evimizde kalalım, dışarıya çıkmayalım. Sokağa çıkarak hem kendi hem de diğer vatandaşlarımızı riske atmış oluyoruz. Bu bir kul halkı, vebaldir. Bu virüsü kimin taşıdığı taşımadığı belli olmuyor. Eğer taşıyor ve sokağa çıkıyorsa, başkalarına bulaştırmış da olacağız. Evde kalmak belki sıkıntı verebiliyor gibi olabilir ama biraz daha sabretmemiz lazım" diye konuştu.

Evde kalma süresinin elimizde olduğunu belirten Başkan Söğüt, "Bu daha ne kadar sürecek" deniliyor. Bu süre bize bağlı. Tamamen bunu kısaltmak, daha çabuk atlatmak bizlere bağlı. Biz evde kaldığımız sürece, özellikle şu kuluçka döneminde dikkat ettiğimiz sürece bu sıkıntıyı en kısa sürede atlatmış olacağız. Devletimiz bütün organlarıyla; 7/24 esasıyla çalışma yürütüyor. Sizlerden istek ve arzumuz bu konuda bizlere yardımcı olmanız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın da ifade ettiği gibi; Daha uzun süre evde kalmamak için, evde kalın" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Güncel
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