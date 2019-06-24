24.06.2019 16:27
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Başkan Söğüt: "Kültürümüz bizim en büyük zenginliğimizdir"

Başkan Söğüt: "Kültürümüz bizim en büyük zenginliğimizdir"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu Körfez Muşlular Derneği tarafından Yarımca sahilinde düzenlenen geleneksel pikniğe konuk oldu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt , hafta sonu Körfez Muşlular Derneği tarafından Yarımca sahilinde düzenlenen geleneksel pikniğe konuk oldu.

Dernek Başkanı Şener Seçkin ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen pikniğe katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de hemşehrileri ile tek tek sohbet etti. Sohbetinde Körfez'deki kültürel zenginliğe vurgu yapan Başkan Şener Söğüt, "Körfez yeşili, mavisi, tarihi eserleri ve doğal güzellikleri dışında kardeşlik bağları ile de huzurun bir ilçesi konumunda. Farklı kültürlerin bir arada olması da bizim en büyük zenginliklerimizden birisi" dedi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Yarımca , Şener Söğüt , Körfez , Güncel

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