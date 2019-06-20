20.06.2019 12:16
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Başkan Söğüt, selin yaşattığı mağduriyetleri yerinde inceledi

Başkan Söğüt, selin yaşattığı mağduriyetleri yerinde inceledi

Körfez Belediye Başkan Şener Söğüt, dün öğlen saatlerinde etkili olan yağışlar sonrasında sel nedeniyle yaşanan mağduriyetleri yerinde tespit etti.

KörfezBelediye BaşkanŞener Söğüt, dün öğlen saatlerinde etkili olan yağışlar sonrasında sel nedeniyle yaşanan mağduriyetleri yerinde tespit etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, dün öğlen saatinde Körfez ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında ilçe genelinde incelemelerde bulundu. İSU Genel Müdürü'nün de katıldığı incelemelerde Başkan Söğüt, mağduriyet yaşayanları ziyaret etti, eksikliklerin tespiti noktasında gerekli talimatları verdi. İSU Genel Müdürlüğü veKörfez Belediyesiekiplerinin bölge genelinde sıkıntıları en aza indirme noktasında anında müdahalelerde bulunduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, "Bizler de bazı noktalarda yaşanan sıkıntıları yerinde görerek gerekli incelemeleri yaptık. İSU Genel Müdürümüz de bizlere eşlik etti. İSU ekipleri de sadece Körfez'de değilKocaeligenelinde gerekli müdahalelerde bulundu. İlçe genelinde devam eden altyapı çalışmalarımız tamamlandığında Körfez'de bu sorunu daha aza indireceğiz" dedi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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